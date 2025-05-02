ÊÆ¥ß¥·¥¬¥ó½£¥Ç¥È¥í¥¤¥È¤Î¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥ºËÜ¼Ò¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥í¥´¡á2021Ç¯3·î¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡ÊGM¡Ë¤Ï1Æü¡¢2025Ç¯¤Î¿·¤¿¤ÊÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢40²¯¡Á50²¯¥É¥ë¡ÊÌó5800²¯¡Á7300²¯±ß¡Ë¤ÎÄÉ²ÃÈñÍÑ¤ò¸«¹þ¤à¤ÈÀâÌÀ¡£½ãÍø±×Í½ÁÛ¤Ï½¾Íè¤Î112²¯¡Á125²¯¥É¥ë¤«¤é82²¯¡Á101²¯¥É¥ë¤Ë°ú¤­²¼¤²¤¿¡£GM¤Î¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥Ð¡¼¥éºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊC