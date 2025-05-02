Jihoon Lee[¥½¥¦¥ë £²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - £Ó¡õ£Ð¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤¬£²Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿£´·î¤Î´Ú¹ñÀ½Â¤¶È¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê£Ð£Í£É¡Ë¤Ï£´£·¡¥£µ¤ÇÁ°·î¤Î£´£¹¡¥£±¤«¤éÄã²¼¤·¡¢£²£°£²£²Ç¯£¹·î°ÊÍè£³£±¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÄã¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÂçÉý¤Ê´ØÀÇ°ú¤­¾å¤²¤Ç¼ûÍ×¤¬µÞ¸º¤·¤¿¡£´ë¶È¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤ÇºÇ¤âÈá´ÑÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ø¿ô¤¬³ÈÂç¤È½Ì¾®¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤È¤Ê¤ë£µ£°¤ò²¼²ó¤ë¤Î¤Ï£³¥«·îÏ¢Â³¡£À¸»º¤È¿·µ¬¼õÃí¤Ï£²£³Ç¯£¶·î°ÊÍè¤ÎÂçÉý¸º¡£¿·µ¬