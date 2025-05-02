Marwa RashadYuka Obayashi¡Î¥í¥ó¥É¥ó¡¿¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë£±Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥«¥¿¡¼¥ë¹ñ±ÄÀÐÌý¡¦¥¬¥¹²ñ¼Ò¥«¥¿¡¼¥ë¥¨¥Ê¥¸¡¼¤¬¡¢Æ±¹ñ¤Î¥Î¡¼¥¹¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É³ÈÄ¥»ö¶È¤ÇÀ¸»º¤¹¤ë±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡Ê£Ì£Î£Ç¡Ë¤ÎÄ¹´ü¶¡µë·ÀÌó¤ò½ä¤ê¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤È¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££µ¿Í¤ÎËÇ°×¡¦¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬¥í¥¤¥¿¡¼¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÀÌó¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¤¬ÆüËÜ¤ÎÍ¢Æþ´ë¶È¤Î¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¡Ê´ë¶ÈÏ¢¹ç¡Ë¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÇ¯´Ö£³£°£°Ëü¥È¥ó¤ò