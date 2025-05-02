¢¡¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡ÚÂè4ÏÃ-1¡Û¡Ã¡Ö¤¿¤À¹¥¤­¤Ê¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡×¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×50ËüÉôÆÍÇË¤ÎÂç¿Íµ¤¾®Àâ¤¬¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡ª30ÉÃ¤ÇÀÚ¤Ê¤¯¥­¥å¥ó¤È¤¹¤ë"Ä¶Ã»ÊÔ"¥³¥ß¥Ã¥¯¡£¡ÊC¡Ë¸Õ·î¡¿¥¹¥¿¡¼¥Ä½ÐÈÇÌµÃÇÅ¾ºÜ¶Ø»ß