¢¡¡Ú¤ª¤·¤´¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Û¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¿·ºîÏÓ»þ·×¡Ö¥·¥Á¥º¥ó ¥¯¥í¥¹¥·¡¼ hikari ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¡¹±£¤ì¤¿¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤ä¡¢¼Â¤Ï¼Ò°÷¤Ë¿Íµ¤¡Ä¡£¡ÈÃæ¤Î¿Í¡É¤À¤«¤é¤³¤½ÃÎ¤ë¡¢Ì¾ÉÊ¤¿¤Á¤ÎÈëÌ©¤äÌ¥ÎÏ¤òÊÔ½¸Éô¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¤ª¤·¤´¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¡£º£²ó¤Ï2025Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥·¥Á¥º¥ó ¥¯¥í¥¹¥·¡¼ hikari ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¥¢¥ó¥Ð¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡Ë¡×¤Î´ë²è¡¢³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿º´Æ£ÍøËá¤µ¤ó¡¢ ¹â±öËüè½»Þ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì