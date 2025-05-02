¡ÚÆ°²è¡ÛFOOT¡ßBRAIN+ ¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄSP Á°ÊÔ¡Ãhttps://youtu.be/7LD6n_p27_M 4·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡ÖFOOTxBRAIN+¡×¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ª ¡ÖÆüËÜ¤¬WÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿FOOTxBRAIN+¡£ ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë½é²ó¤ÎBRAIN¤ËÆüËÜÂåÉ½¡¦¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ò¤ª¾·¤­¤·¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ー¤Î"¿¼²½"¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖWÇÕÍ¥¾¡¤Ø"À¤³¦°ì¤«¤é¤ÎµÕ»»"¡×¤È¤Ï¡ª¡© ¡ã½Ð±é¼Ô¡ä¡ÚMC¡Û¾¡Â¼