Ï·²½¤¹¤ë¤È¿©¤ÙÊª¤¬µ¤´É¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë ¤³¤ì¤Ï¤à¤º¤«¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¹àÌÜ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¤é¡¢½ñ¤¯¤Û¤¦¤¬Â©¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤¡¡¢¤½¤ì¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡ÈÂ©¶ì¤·¤µ¡É¤È¤Ï¡¢¼Â¤Ï¼«³Ð¾É¾õ¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤Î¿Ê¹Ô¤ÈÉ¬¤º¤·¤â°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö»ÀÁÇË°ÏÂÅÙ¤¬Äã¤¤¤«¤é¡×¡Ö¸ÆµÛµ¡Ç½¸¡ºº¤Î¿ôÃÍ¤¬Äã¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º¤·¤âÂ©¶ì¤·¤¤¤È¤ÎÁÊ¤¨¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿´Â¡¤äÇÙ¤Ï¡¢³°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆËÄ¤é¤à¤³¤È¤òË¸