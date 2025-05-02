¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÇÂç¿¹¸µµ®¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿µÆÃÓÉ÷Ëá¡Êtimelesz¡Ë¤¬¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ö¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¥­¥ã¥é¡×¤ä¡Ö¤¤¤¸¤é¤ì¥­¥ã¥é¡×¤Î¥¤¥áー¥¸¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢¿·¤¿¤Ê´é¤Ç¤¢¤ë¡£¶áÇ¯¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤âÃå¼Â¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï³Î¼Â¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢µÆÃÓ¤Î¥¤¥áー¥¸ÊÑÁ«¤ò¤Ò¤â¤È¤­