Kanishka Singh[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ð¥ó¥¹ÊÆÉûÂçÅýÎÎ¤Ï£±Æü¡¢¥¤¥ó¥É¤È¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¤Î·¸ÁèÃÏ¥«¥·¥ß¡¼¥ëÃÏÊý¤Çµ¯¤­¤¿´Ñ¸÷µÒ¤Ê¤É¤Ø¤Î½±·â»ö·ï¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¤¬¥¤¥ó¥É¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¼«¹ñ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë²á·ãÇÉ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¤È½Ò¤Ù¤¿¡£½±·â»ö·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤è¤ê¹­ÈÏ¤ÊÃÏ°èÊ¶Áè¤ËÈ¯Å¸¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡££Æ£Ï£Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£ ¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î´õË¾¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤¬¤³¤Î