¡ü¾¦Á¥»°°æ¤¬ÂçÉý²¼Íî¹ñÆâ³¤±¿2°Ì¡¦¾¦Á¥»°°æ¤Î³ô²Á¤¬¡¢4·î30Æü¤Î¸å¾ì¤Ë°ì»þÁ°ÆüÈæ16.1%°Â¤Î4422±ß¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¡£Íâ5·î1Æü¤â°ì»þÌó5%¶á¤¯²¼Íî¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ³ôÁ´ÂÎ¤¬»ý¤ÁÄ¾¤·¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ÂçÉý²¼Íî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡ÛÅì¾Ú¤Î¡Ö10Ëü±ßÍ×ÀÁ¡×¤Ç¡¢¿·NISA¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë?4·î30Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯3·î´ü·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â1Ãû7,754²¯±ß¡¦·Ð¾ïÍø±×4,197²¯±ß¤Ç¶¦¤Ë²áµîºÇ¹â¤òµ­Ï¿¤·¤¿¤¬¡¢2026Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë½ãÍø±×¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ