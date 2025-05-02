28Æü¤Ë¥»¥ê¥¨AÂè34Àá¤Ç¥Ñ¥ë¥Þ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥é¥Ä¥£¥ª¤Ï¡¢0-2¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿57Ê¬¤ËFW¥Ö¥é¥¤¥æ¡¦¥Ç¥£¥¢¤ËÂå¤¨¤Æ¥Ù¥Æ¥é¥óFW¥Ú¥É¥í¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤òÅêÆþ¡£¥Ú¥É¥í¤Ï¤½¤³¤«¤é2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢¥é¥Ä¥£¥ª¤Ï2-2¤Î°ú¤­Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥Ú¥É¥í¤Ï¤³¤ì¤Çº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï8¥´¡¼¥ëÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢À¨¤¤¤Î¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á7ÅÀ¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£ÀèÈ¯½Ð¾ì¤«¤é¤Î¥´¡¼¥ë¤ÏºòÇ¯10·î¤ÎFC¥³¥âÀï¤Ç·è¤á¤¿1ÅÀ¤Î¤ß¤Ç¡¢¥Ú¥É¥í¤Ï¥é¥Ä¥£¥ª¤Î¥¹¡¼¥Ñ