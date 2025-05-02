David Shepardson[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ²¼±¡¤Ï£±Æü¡¢£²£°£³£µÇ¯¤Þ¤Ç¤Ë¥¬¥½¥ê¥óÀìÍÑ¼Ö¤ÎÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ´Ä¶­ÊÝ¸î¶É¡Ê£Å£Ð£Á¡Ë¤Ë¤è¤ë¾µÇ§¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹Ë¡°Æ¤ò²Ä·è¤·¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Î·×²è¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤Ê¤ÉÊÆ¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤ÎÌó£´£°¡ó¤òÀê¤á¤ë£±£±½£¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î·×²è¤Ï¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°ÊÆÀ¯¸¢²¼¤ÎºòÇ¯£±£²·î¤Ë¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë´ð¤Å¤­¡¢Æ±½£¤Ï£³£µÇ¯¤Þ¤Ç¤Ë¿·¼ÖÈÎ