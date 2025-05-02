½÷Í¥¤Ç²ñ¼Ò°÷¤ÎÊÒÀ¥ÆáÆà¡Ê43¡Ë¤¬2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÅÅÏÃÀê¤¤¥Ô¥å¥¢¥ê¡×¤Ë½Ð±é¡£»äÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£MC¤òÌ³¤á¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤È¤¦¼î½ï¤¬¡Ö¾¡¼ê¤Ê»ä¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÒÀ¥¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä«µ¯¤­¤¿¤é¤Þ¤º¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò¥µ¡¼¥Ã¤È³«¤±¤Æ¡¢Áë¤ò¥µ¡¼¥Ã¤È³«¤±¤Æ¡¢¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤«¤é¤ªÇòÅò¤«¤Ê¤Ë¤«¤ò°û¤ó¤Ç¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¤«ÎÉ¤¤¥°¥é¥Î¡¼¥é¤È¤«¤ò¿©¤Ù¤Æ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢ÊÒÀ¥¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á