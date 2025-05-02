Emma FargeJohn Shiffman[¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¡¿¹ñÏ¢ £±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¹ñÏ¢¤¬¼çÍ×Éô¶É¤òÅý¹ç¤·¡¢¥ê¥½¡¼¥¹¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÊ¬»¶¤µ¤»¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê²þ³×¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢²þ³×Ã´Åö¹â´±¤ÎºîÀ®¤·¤¿ÆâÉô¥á¥â¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñÏ¢¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ëÂÐ³°±ç½õºï¸º¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç»ñ¶âÉÔÂ­¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤¬±ÜÍ÷¤·¤¿¡Ö¶ËÈë¡×¤Èµ­¤µ¤ì¤¿£¶¥Ú¡¼¥¸¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤Ï¡¢¿ô½½¤Î¹ñÏ¢µ¡´Ø¤òÊ¿ÏÂ¤È°ÂÁ´¡¢¿ÍÆ»ÌäÂê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯¡¢¿Í¸¢¤Î£´¤Ä¤Î¼ç