Yoshifumi Takemoto¡ÎÅìµþ¡¿¥ï¥·¥ó¥È¥ó£²Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - Ë¬ÊÆÃæ¤ÎÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤ÏÆüËÜ»þ´Ö£²Æü¸áÁ°¡ÊÊÆ¹ñ»þ´Ö£±Æü¸á¸å¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤Î£²²óÌÜ¤Î´ØÀÇ¶¨µÄ¸å¤Ëµ­¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¡ÖÎ¾¹ñ´Ö¤ÎËÇ°×³ÈÂç¡¢Èó´ØÀÇÁ¼ÃÖ¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌÌ¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤ÊµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡££³Æü¤«¤é»öÌ³¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¨µÄ¤ò»Ï¤á¡¢£µ·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤Ë¼¡²ó¤Î³ÕÎ½¶¨µÄ¤ò³«¤¯¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÀÖÂôºÆÀ¸Áê¤Ï¥Ù¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¡¢¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¡¢¥°¥ê¥¢ÊÆÄÌ¾¦