BLACKPINK¤ÎROSE¡Ê¥í¥¼¡Ë¤¬¡¢½é¤á¤Æ±Ç²è¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖF1±Ç²è6·î27Æü¸ø³«¡£½é¤á¤Æ¤Î±Ç²è¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÊ¹¤«¤»¤¹¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¡ª¤ä¤Ã¤È¤«¤Ê¤Ã¤¿¤è¡ª¤³¤Î±Ç²è¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È±Ç²è¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿F1¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î»Ñ¤È¡ÖF1 THE ALBUM¡×¤ÎÊ¸»ú¡£¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¥ß¥å¡¼