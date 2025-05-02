Kentaro Sugiyama¡ÎÅìµþ£²Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - À¯ÉÜ¤¬£²Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿£³·î¤Î¸ÛÍÑ´ØÏ¢»ØÉ¸¤Ï´°Á´¼º¶ÈÎ¨¤¬µ¨ÀáÄ´À°ÃÍ¤Ç£²¡¥£µ¡ó¤È¡¢Á°·î¤«¤é£°¡¥£±¥Ý¥¤¥ó¥È°­²½¤·¤¿¡£ÄêÇ¯¤ä¸ÛÍÑ·ÀÌóËþÎ»¤¬Áý²Ã¤·¡¢´°Á´¼º¶È¼Ô¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¡£Í­¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï£±¡¥£²£¶ÇÜ¤Ç¡¢Á°·î¤«¤é£°¡¥£°£²¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤Î»öÁ°Í½Â¬Ä´ºº¤Ç´°Á´¼º¶ÈÎ¨¤Ï£²¡¥£´¡ó¡¢Í­¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï£±¡¥£²£µÇÜ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÁíÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£³·î¤Î½¢¶È¼Ô¿ô¤Ïµ¨ÀáÄ´À°ÃÍ¤Ç£¶£¸