Åìµþ»Ô¾ì¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¥¯¥í¥¹±ß¡Ë ¥æー¥í±ß ½ªÃÍ164.18¹âÃÍ164.46°ÂÃÍ161.81 167.81¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 166.13Äñ¹³2 165.16Äñ¹³1 163.48¥Ô¥Ü¥Ã¥È 162.51»Ù»ý1 160.83»Ù»ý2 159.86¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥Ý¥ó¥É±ß ½ªÃÍ193.06¹âÃÍ193.46°ÂÃÍ190.34 197.35¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 195.41Äñ¹³2 194.23Äñ¹³1 192.29¥Ô¥Ü¥Ã¥È 191.11»Ù»ý1 189.17»Ù»ý2 187.99¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯