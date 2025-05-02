2008Ç¯5·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿°¦ÃÎ¸©Ë­ÅÄ»Ô¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÁÜºº°÷¡á2ÆüÄ«¡¢Ì¾Å´Ë­ÅÄ»Ô±Ø°¦ÃÎ¸©Ë­ÅÄ»Ô¤Ç2008Ç¯5·î¡¢¹â¹»1Ç¯¤ÎÀ¶¿å°¦Èþ¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê15¡Ë¡á¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤¬Ì¤²ò·è¤Î¤Þ¤ÞÈ¯À¸¤«¤é17Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿2Æü¡¢Ë­ÅÄ½ðÁÜººËÜÉô¤ÎÁÜºº°÷¤éÌó30¿Í¤¬¸½¾ì¶á¤¯¤Î±Ø¤Ç¥Á¥é¥·¤òÇÛÉÛ¤·¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÌÚÂ¼µªÉ×½ðÄ¹¤Ï¡Ö²ò·è¤Ë¤Ï¸©Ì±¤ÎÍý²ò¤È¶¨ÎÏ¤¬É¬Í×¤À¡£¤É¤ó¤Ê¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤â·ë¹½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾ðÊó