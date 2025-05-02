[£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ²¤½£°Ñ°÷²ñ¤Î¥·¥§¥Õ¥Á¥ç¥Ó¥Ã¥Á°Ñ°÷¡ÊÄÌ¾¦¡¦·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦ÂÐ³°´Ø·¸¡¦Æ©ÌÀÀ­Ã´Åö¡Ë¤Ï¡¢ËÇ°×´Ø·¸¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÌäÂê¡×¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤ò£µ£°£°²¯¥æ¡¼¥í¡Ê£µ£¶£´²¯£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ËÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡Ë¤Ï¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¡Ö°ìÄê¤ÎÁ°¿Ê¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤È¡¢¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ê£Æ£Ô¡Ë¤¬£±ÆüÊó¤¸¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ËÇ°×¶¨µÄ¤Î¸øÀµ¤Ê²ò·èºö¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ¤¬£Å£Õ¤Ø¤Î£±£°¡ó´ØÀÇ¤ò