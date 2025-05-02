¡ÊC¡Ë2025¡ÖÎ¢¼Ò°÷¡£-¥¹¥Ñ¥¤¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤í¤Æ¤Þ¤¹¡¾¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ WEST.7¿ÍÁ´°÷¤¬¼ç±é¤¹¤ëÄË²÷¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¡ØÎ¢¼Ò°÷¡£-¥¹¥Ñ¥¤¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤í¤Æ¤Þ¤¹¡¾¡Ù¡Ê5·î2Æü¸ø³«¡ËÁ´¹ñ½éÆü¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÎ¢¼Ò°÷Æ±»Î¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹°µ´¬¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó±ÇÁü¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛWEST.¡ØÎ¢¼Ò°÷¡£-¥¹¥Ñ¥¤¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤í¤Æ¤Þ¤¹¡¾¡Ù¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó±ÇÁü¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿ºòÇ¯Ëö¡¢WEST.7¿ÍÁ´°÷¤¬¼ç±é¤¹¤ë