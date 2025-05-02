¡ÖPEANUTS Cafe(¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä ¥«¥Õ¥§)¡×¤Î¥°¥Ã¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¡¢1960Ç¯Âå¤Î¥à¡¼¥É¤òÉº¤ï¤»¤ë¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤È¥¬¥é¥¹¥¸¥ã¡¼¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥À¥¤¥Ê¡¼¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡ÖPEANUTS¡×¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥¢¡¼¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥È¥í¥â¥À¥ó¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤¬¡¢À¸³è¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡ª¡Ú²èÁü¡Û¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ì¥È¥í¥â¥À¥ó¤Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¤ò¸«¤ë¿·À¸³è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥ì¥È¥í¥â¥À¥ó¤Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¤¬¡ÖPEAN