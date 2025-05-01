Image: NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Carnegie Institution Of Washington ¥´¡¼¥ë¥É¥é¥Ã¥·¥å¤Ê¤é¤Ì¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥é¥Ã¥·¥å¡£±§Ãè¹­¤·¤È¤¤¤¨¤É¡¢ÂÀÍÛ·Ï¤Î¤´¶á½ê¤µ¤ó¿åÀ±¤Ë¤¶¤Ã¤¯¤¶¤¯¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³²Ê³Ø»ï¡ØNature Communications¡Ù¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¤Ç¡¢ÏÇÀ±Êª¼Á²Ê³Ø¼Ô¥ä¥ó¥Ï¥ª¡¦¥ê¥óÇî»Î¤È¤½