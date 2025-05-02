2019Ç¯5·î¤ÎÅ·¹ÄÊÅ²¼¸æÂ¨°Ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¹ÄÄï¡¦½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤¬¹Ä°Ì·Ñ¾µ½ç°ÌÂè1°Ì¤¿¤ë¡Ö¹Ä»Ì¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¤òÀ¸¤­¤¿À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¹ÄÂÀ»Ò¡×ÅÂ²¼¤ÎÂ¸ºß¤ÏÅöÁ³¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï°ã¤¦¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤Ï¼¡¤ÎÅ·¹Ä¤Ë¸Â¤ê¤Ê¤¯¶á¤¤¹ÄÂ²¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹ÄÂ²¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¤Î¤À¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¹â¿¹ÌÀÄ¼¡Ø°¦»Ò¤µ¤Þ ½÷À­Å·¹Ä¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÎáÏÂ¤Î¹Ä¼¼¤Ëµ¯¤­¤¿¡ÈÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¶õ