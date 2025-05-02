[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ï£±Æü¡¢ÊÆ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤¬Í×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÎíºÙ»ö¶È¼Ô¤Ø¤Î´ØÀÇÅ¬ÍÑÌÈ½ü¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢µÄ²ñ¶¦ÏÂÅÞ¤¬ÌÜ»Ø¤¹Âçµ¬ÌÏ¸ºÀÇ¤Î±äÄ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÐºÑÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Ï¡¢ÎíºÙ»ö¶È¼Ô¤¬Í¢Æþ¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Ø¤Î´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆÏ«Æ¯¼Ô¤ËÊÀ³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅö³ºÀ½ÉÊ¤¬ÊÆ¹ñÆâ¤ÇÀ¸»º¤Ê¤¤¤·Æþ¼ê¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤À¤È¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Å¬ÍÑÂÐ¾Ý¤«¤é½ü