¤ª»Ò¤µ¤ó¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¤ª¤«¤º¤Ç¿Íµ¤¾å°Ì¤ËÆþ¤ë¡Ö¤«¤é¤¢¤²¡×¡£ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤ò¥Ï¥Õ¥Ï¥Õ¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¤É¡¢ÍÈ¤²Êª¤òÄ´Íý¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¡¢º£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È1ÉÊ¤ªÁÚºÚ»È¤¤¤¿¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¤ªÁÚºÚ¤ËÍê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¥»¥Ö¥ó¡¦¥¤¥ì¥Ö¥ó¤«¤é¿·¾¦ÉÊ¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»î¿©²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤È¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¶á¤¯¤ÆÊØÍø¡¢¡Ö¤«¤é¤¢¤²¡×¤â¼ê·Ú¤Ë¡ª¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¶Ë¤À¤Ä¡Ö¼ã·Ü¤Î¤«¤é¤¢¤²¡×³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó