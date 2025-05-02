°ú¤­¼è¤ê¼ê¤Î¤Ê¤¤Ëº¤ìÊª¤äÍî¤È¤·Êª¤ò¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ëÆ°¤­¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Êª²Á¹â¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢³ä°Â¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë°ìÊý¡¢ÇÑ´þÊª¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤âÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÊÀÐÂôÃ£ÍÎ¡Ë¡Ö»±¡½£µ£°±ß¡×¡Ö´ã¶À¡½£¸£°£°±ß¡×ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¤Î¡ÖÃæÌî¥Þ¥ë¥¤¡×¤ÎÆÃÀß¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢Ìó£²ËüÅÀ¤ÎÆüÍÑÉÊ¤ä»¨²ß¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÊÂ¤Ö¡£Á´¤ÆÅÅ¼ÖÆâ¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤¿°ä¼ºÊª¤Ç¡¢º£·î£¶Æü¤Þ¤ÇÈÎÇä²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ì