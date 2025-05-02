¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î2²óÌÜ¤Î¶¨µÄ¤¬ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸áÁ°6»þÁ°¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û2²óÌÜ¤ÎÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ÎÍÍ»ÒÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤È¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ò¤á¤°¤ë2²óÌÜ¤Î¶¨µÄ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£²ó¤Î¶¨µÄ¤Ç¤ÏÂçÆ¦¤ä¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Ê¤É¤ÎÇÀ»ºÉÊ¤ÎÍ¢½Ð³ÈÂç¤Ë²Ã¤¨¡¢Í¢Æþ¼«Æ°¼Ö¤Î°ÂÁ´¿³ºº¤Ë´Ø¤¹¤ë¼êÂ³¤­¤ò´ÊÎ¬²½¤¹¤ëÍ¥¶ø