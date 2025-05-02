´ØÀÇ¤ÏËÜÅö¤Ë²¼¤¬¤ë¤Î¤«¡©ÀÖß·Î¼Àµ·ÐºÑºâÀ¯¡¦ºÆÀ¸Áê¤Ï4·î30Æü¡¢ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¸áÁ°10»þ33Ê¬È¯¤ÎÁ´Æü¶õ¡ÊANA¡Ë102ÊØ¤Ç±©ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á¤òÈ¯¤Ã¤¿¡£¹â´ØÀÇÀ¯ºö¤òÈ¯Æ°¤·¤¿¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥¿¡¼¡Êº¤¤ê»ö²ò·èÀÁÉé¿Í¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤È2²óÌÜ¤Î¶¨µÄ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£Åö½é¤ÎÍ½Äê¤ò1Æü¸å¤íÅÝ¤·¤Ë¤·¤Æ¡¢5·î3Æü¸á¸å¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÅöÌÌ¤ÎÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ÇºÇÂç¤Î·üÇ°¤Ï4