2500Ëü·ï¤Î¸Ä¿Í¾ðÊóÎ®½Ð´Ú¹ñºÇÂç¤Î°ÜÆ°ÄÌ¿®²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëSK¥Æ¥ì¥³¥à¡Ê°Ê²¼¡¢SKT¡Ë¤Î¡¢2500Ëü²ÃÆþ¼Ô¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Î®½Ð¤µ¤ì¤ë¥Ï¥Ã¥­¥ó¥°»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¥Ï¥Ã¥«¡¼¤¬SKT¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤òÀßÃÖ¤·¡¢¸ÜµÒ¤ÎSIM¥«¡¼¥É(SIM Card¡¢Subscriber Identity Module)¾ðÊó¤òÈ´¤­½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤ÎÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥Ï¥Ã¥­¥ó¥°»ö·ï¤ËÂÐ¤¹¤ëSKTÂ¦¤ÎÀ¿°Õ¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤¬ÈòÆñ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñ¹ñÌ±¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¶¯¹ñ¡×¤È¤¤¤¦¼«Éé¿´