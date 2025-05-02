¼ç¿Í¸ø¡¦Íõ»Ò¤È¹â¹»»þÂå¤Î¿ÆÍ§¡¦´õ¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸À­¤ò¼çÂê¤È¤¹¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢·ëº§～Ç¥¿±～½Ð»º¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤´¤È¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡¢½÷À­Æ±»Î¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤òÉÁ¤­¤Þ¤¹¡£¡ØÁê¼ê¤ò¥µ¥²¤ë¿ÆÍ§¤ÈÀä±ï¤·¤Þ¤·¤¿¡ÙÂè2ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¿ÆÍ§¡¦´õ¤È¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¥â¥ä¤Ã¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿Íõ»Ò¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤Ï´õ¤«¤é¤Î¼Õºá¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢´õ¤ò²È¤Ë¾·¤¯¤³¤È¤Ë¡£·ëº§¼°¤Î¥¹¥Ôー¥Á¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë