¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤ÈKis-My-Ft2¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØA-Studio¡Ü¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¸å11¡§00¡Ë¤¬¡¢2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢Çë¸¶Íøµ×¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇÐÍ¥Æ±»Î¤Ç·ëº§¡ÄÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿ºù°æ¥æ¥­»ÒÌò¤«¤é³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿Çë¸¶¡£ÆüÍË·à¾ì¡Ø±¿Ì¿¤Î¿Í¡Ù¤Ç¿ûÅÄ¾­Úö¤ÎÄïÌò¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤ò¥­¥Ã¥«¥±¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£±Ç²è¡Ö¥¦¥£¥Ã¥Á¡¦¥Õ¥¦¥£¥Ã¥Á¡×¤Ç½é¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¤½¤Î¸å¤â¡Ö½½Æó¿Í¤Î»à¤Ë¤¿¤¤»Ò¤É¤â