Chuck Mikolajczak¡Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯£±Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤È¥á¥¿¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥º¤Î¹¥·è»»¤ò¼õ¤±¤Æ¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡ËÅê»ñ¤ò½ä¤ë·üÇ°¤¬¸åÂà¡£¥À¥¦¹©¶È³ô£³£°¼ï¤È£Ó¡õ£ÐÁí¹ç£µ£°£°¼ï¤Ï£¸Ï¢Æ­¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡££¸Ï¢Æ­¤Ï¥À¥¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ²áµî£±Ç¯¤ÇºÇÄ¹¡¢£Ó¡õ£Ð¤ÏºòÇ¯£¸·î°ÊÍèºÇÄ¹¤Î¾å¤²¤È¤Ê¤ë¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Ï£·¡¥£¶¡ó¾å¾º¤·¡¢£±·î²¼½Ü°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¤Ç°ú¤±¤¿¡£¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥µ