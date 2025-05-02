¡ÚUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Û¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê3¡Ý3¥¤¥ó¥Æ¥ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5·î1Æü¡¿¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥ê¥å¥¤¥¹¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥¹¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¡È»¦¿Íµé¡ÉÃÆ´Ý¥ß¥É¥ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê½êÂ°¤ÎFW¥é¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤¬ÇË²õÎÏÈ´·²¤ÎÃÆ´Ý¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¶¯½±¤·¤¿¡£ÂçÉñÂæ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¾×·âÅª¤Ê°ì·â¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁûÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÏÆüËÜ»þ´Ö5·î1Æü¤ËUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë½à·è¾¡1st¥ì¥°¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÈÂÐÀï¡£¸ø¼°Àï¤Ç