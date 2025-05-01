¿È¶á¤Ê¿Í¤¬Ç§ÃÎ¾É¡£¤½¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤­¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤¬¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿À·ÐÆâ²ÊÀìÌç°å¤Î´äÅÄÀ¿ÀèÀ¸¡Ê¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯³Á¤ÎÌÚºä±¡Ä¹¡Ë¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÇ§ÃÎµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡ÛÇ¾¤Î·ò¹¯ÅÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª ´Æ½¤°å»Õ¡§´äÅÄ À¿¡Ê¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯³Á¤ÎÌÚºä¡Ë 1967Ç¯¡¢ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉô°å³Ø²Ê¤òÂ´¶È¸å¡¢ ÅìµþÂç³Ø¿À·ÐÆâ²Ê³Ø¶µ¼¼½õ¶µ¼ø¡¢Åì