¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/02¡ÛÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¡Ê¤è¤ë7»þ¡Á¡Ë¤¬¡¢5·î2Æü¤ËÊüÁ÷¡£Àî±ÉÍûÆà¡¢°ÂÅÄ¸²¡¢ÀéÍÕÍºÂç¡¢µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¤ÎÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¥À¥á¥Þ¥Í¡ª ¡½¥À¥á¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡½¡×¥Á¡¼¥à¤È¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¥Á¡¼¥à¤¬ÂÐ·è¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆóµÜÏÂÌé¡õ»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ç´¥ÇÕ¢¡¡Ö¥À¥á¥Þ¥Í¡ª¡×¡õ¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¥Á¡¼¥à¤¬ÂÐ·èº£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¥À¥á¥Þ¥Í¡ª¡×¤Ë½Ð±éÃæ¤Î¥á¥¤¥ó¥­