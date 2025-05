Windowsのリモートデスクトッププロトコル(RDP)は、変更済みの古いパスワードでもログイン可能であることが明らかになっています。Microsoftはこれを「公式の仕様」としており、変更するつもりはないと述べているため、セキュリティ専門家からは「永久に存在するバックドア」と指摘されています。Windows RDP lets you log in using revoked passwords. Microsoft is OK with that. - Ars Technicahttps://arstechnica.com/securit