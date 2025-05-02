Windows¤Î¥ê¥â¡¼¥È¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥×¥í¥È¥³¥ë(RDP)¤Ï¡¢ÊÑ¹¹ºÑ¤ß¤Î¸Å¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ç¤â¥í¥°¥¤¥ó²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Microsoft¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö¸ø¼°¤Î»ÅÍÍ¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£ÀìÌç²È¤«¤é¤Ï¡Ö±Êµ×¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Windows RDP lets you log in using revoked passwords. Microsoft is OK with that. - Ars Technicahttps://arstechnica.com/securit