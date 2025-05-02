¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Æü¸þºä46¤¬4·î30Æü¡¢5·î1Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç¡Ø13th Single ¤Ò¤Ê¤¿ºä46 LIVE¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛºÇ¸å¤Î°ì´üÀ¸¡ªÈþ¤·¤¤¡Ä¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¹âÀ¥°¦Æà¤Ò¤Ê¤¿ºä46¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Æü¸þºä46¤Î¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¤ò²Î¤¦ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼°Ê³°¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡£º£²ó¤Ï13ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÂ´¶È¼Ì¿¿¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸µ¤Ë¡¢ºÂÄ¹¤ÎÉÙÅÄÎë²Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë9¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼