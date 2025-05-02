»¥ËÚ¡¦ËÌ·Ù»¡½ð¤Ï¡¢2025Ç¯5·î1Æü¸á¸å9»þ30Ê¬¤´¤í¡¢ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê24¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï5·î1Æü¸á¸å8»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ÀÐ¼í»ÔÎÐ±ñÂæ¤Ë¤¢¤ë¼Â²È¤Ç²ñ¼Ò°÷¤ÎÄï¡Ê21¡Ë¤Î´éÌÌ¤ò²¥¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¤±¤¬¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äï¤Ïº¸ÌÜÉÕ¶á¤¬¼ð¤ì¤ë·Ú½ý¤Ç¡¢2¿Í¤ÎÉã¿Æ¤«¤é¡Ö2³¬¤ÇÂ©»Ò¤¿¤Á¤¬¤â¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤ー¥¯¤Ç¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Â²È¤Ë½»¤à