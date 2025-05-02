ÏÂ²Î»³¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¥Ñ¥ó¥À4Æ¬¡¢ÎÉÉÍ¡¢·ëÉÍ¡¢ºÌÉÍ¡¢ÉöÉÍ¤¬Ãæ¹ñ¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤è¤ê¡¢º£Ç¯6·î¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥¨¥Ã¡ª ½é¤á¤Æ¸«¤¿¡Ä¡Ä¡×¥Ñ¥ó¥À¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¡È¿åÅû¡É3ÆüÎðº¢¤Ë¤Ï½ù¡¹¤Ë¾Ã¼º¤¹¤ë1994Ç¯9·î¤Ë¥á¥¹¤ÎÍÖÉÍ¡Ê1997Ç¯±ÊÌ²¡Ë¡¢¥ª¥¹¤Î±ÊÌÀ¡Ê2023Ç¯ºùÉÍ¡¢ÅíÉÍ¤È¶¦¤Ëµ¢¹ñ¡£2025Ç¯±ÊÌ²¡Ë¤ò·Þ¤¨¤Æ°ÊÍè¡¢30Ç¯¤Ç20Æ¬¤Î»ô°é¡Ê¤¦¤Á17Æ¬¤ÏÈË¿£¤ËÀ®¸ù¡Ë¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡Ö¥Ñ¥ó¥À¥Á¡¼¥à¡×¡£Ä¹´ü¤Î