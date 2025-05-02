²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀõ¹áÍ£¡Ê55¡Ë¤¬¡¢4·î27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS¥Õ¥¸¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ëTV¡ØÃî¤ÎÃÎ¤é¤»¡Ù¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë1¡¦29¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä¹¤¤¸òºÝ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ·ëº§¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£É×¤Ç¥É¥é¥Þ¡¼¤ÎÀ¾Àîµ®Çî¡Ê61¡Ë¤È·ëº§¤·¤Æ23Ç¯¤Ë¤Ê¤ëÀõ¹á¡£º£¤Ç¤ÏÄ¹½÷¤â18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£15Ç¯´Ö¤Î¸òºÝ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢2002Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢MC¤Îºç¸¶°ê·Ã¤Ë¡ÖÄ¹¤¹¤®¤ë¤ï¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¡£·ëº§¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àõ¹á¤Ï¡Ö²¿²ó¤«·ëº§¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿