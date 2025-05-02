Å·¹Ä²È¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡ÖÀï¸å70Ç¯¡×¤È¤Ê¤ë2015Ç¯¡¢¤´°ì²È¤ÇÅÔÆâ¤Î¹ñÎ©»ÜÀß¡Ö¾¼ÏÂ´Û¡×¤ËÂ­¤ò±¿¤Ð¤ì¤¿¡£Æ±´Û¤ÏÀè¤ÎÂçÀïÃæ¤Î¹ñÌ±À¸³è¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸¼¨¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏºÆ¸½¤µ¤ì¤¿ËÉ¶õ¹è¤ËÆþ¤ê¡¢°æ¸Í¤Î¿å¤¯¤ß¤âÂÎ¸³¤µ¤ì¤¿¡£¸µµÜÆâÄ£Ä¹´±¤Î±©ÌÓÅÄ¿®¸ã´ÛÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï¡¢Àï²Ò¤Ø¤Î³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎË¬ÌäÀè¤È¤·¤Æ¡¢ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ËÆ±´Û¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿ÇØ·Ê¤ò¡ÖÎò»Ë¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¤´°ì²È¤Î¤ª¹Í¤¨¡×¤È¿ä»¡¤·¤¿¡£¥¬¥¶¤ä¥¦¥¯¥é