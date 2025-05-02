´°Á´Éü³è°Ê¾å¤Î³è¶·¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î4·î´ü¥É¥é¥Þ¤Ë¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º·Ï¡Ê¸½STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¡Ë¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÂçÎÌ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¥É¥é¥Þ¤Î¼çÍ×¥­¥ã¥¹¥È¤Ë¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯¥­¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºº×¤ê¡É¤ÎÍÍÁê¤À¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Ë¡ÈºÇ¤â°¦¤µ¤ì¤¿Æó¿Í¡É¥Õ¥¸¤Î¿·¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±é¼Ô¤Ë¡¢STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¤ÎÌÌ¡¹¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£ËÌÀî·Ê»Ò¼ç±é¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡×¡Ê·îÍË¸á