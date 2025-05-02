È¬ÅÄçÐ°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê²èÁü¡§ÂçÊ¬¸©·ÙÄó¶¡¡Ë È¬ÅÄçÐ°ìÍÆµ¿¼Ô¤¬½ÅÍ×»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤Çµ¯¤­¤¿¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÊ¬¸©·Ù¤Ï2025Ç¯4·îËö»þÅÀ¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ9430·ï¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÊÌÉÜ»Ô¤Çµ¯¤­¤¿¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¡Ê2022Ç¯¡Ë ¤³¤Î»ö·ï¤Ï2022Ç¯6·î¡¢ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË»ÒÂç³ØÀ¸2¿Í¤¬·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤µ¤ì»à½ý¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿È¬ÅÄçÐ°ìÍÆµ¿