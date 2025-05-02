¿ÀÆàÀî¸©·ÙËÜÉôÀîºê»ÔÀîºê¶è¤Î½»Âð¤Ç°ìÉôÇò¹ü²½¤·¤¿°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢°äÂÎ¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥°¤¬½»Âð¤Î¾²²¼¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬2Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£È¯¸«¤òÃÙ¤é¤»¤ë°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ï¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë20Âå½÷À­¤È¤Î´ØÏ¢¤òÁÜºº¤¹¤ë¡£°äÂÎ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ï4·î30ÆüÌë¡¢¸©·Ù¤¬¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç¡¢½÷À­¤Î¸µ¸òºÝÁê¼ê¤Î´Ø·¸Àè¤È¤·¤Æ²ÈÂðÁÜº÷¤·¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£½÷