¢¡£Á£Ã£Ì£Å¢¦½à·è¾¡Àîºê£³¡½£²¥¢¥ë¥Ê¥¹¥ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±Æü¡¢¥­¥ó¥°¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥é¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥Æ¥£¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Àîºê¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¥¢¥ë¥Ê¥¹¥ë¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¤ò£³¡½£²¤ÇÇË¤ëÂçÈÖ¶¸¤ï¤»¤ò±é¤¸¡¢¥¯¥é¥Ö½é¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡££Æ£×°ËÆ£Ã£ºÈ¡Ê£²£·¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¡£Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾¤Î½ªÈ×¤Ë£Í£ÆÂç´ØÍ§æÆ¡Ê¤æ¤¦¤È¡¢£²£°¡Ë¤¬ÆÀÅÀ¤·£²¡½£±¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¸åÈ¾¤Ë²ÃÅÀ¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½£Æ£×¤Î£Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤é¤òÍÊ¤¹¤ë¶¯¹ë¤ò¿¶¤ê