By Deborah Mary Sophia, Greg Bensinger¡Î£±Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆ¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¤¬£±ÆüÈ¯É½¤·¤¿Âè£±¡¦»ÍÈ¾´ü·è»»¤Ï¥¯¥é¥¦¥ÉÉôÌç¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥¦¥§¥Ö¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê£Á£×£Ó¡Ë¤ÎÇä¾å¹â¤¬£±£¶¡¥£¹¡óÁý¤Î£²£¹£²²¯£·£°£°£°Ëü¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¿­¤ÓÎ¨¤Ï»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î£±£·¡¥£´¡ó¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢²áµî£µ»ÍÈ¾´ü¤ÇºÇ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âè£²¡¦»ÍÈ¾´ü¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£±£³£°²¯¨¡£±£·£µ²¯¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¡£»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î£±£·£·²¯¥É¥ë¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£³ô²Á