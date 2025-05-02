¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¾Ú·ô¼è°ú½ê¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û1Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤Ï8±Ä¶ÈÆüÂ³¿­¤·¡¢Á°ÆüÈæ83.60¥É¥ë¹â¤Î4Ëü0752.96¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¼ûÍ×¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤«¤é¡¢IT´ØÏ¢¤Ê¤É¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ÎÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆITÂç¼ê¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤È¥á¥¿¤¬Á°ÆüÈ¯É½¤·¤¿Ä¾¶á¤Î·è»»¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÁý¼ýÁý±×¤À¤Ã¤¿¡£AIÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÅê»ñ¤Ë°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤¿¤È¤Î¼õ¤±»ß¤á¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿¡£