ºòÇ¯¤Î¥­¥ã¥ó¥×¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤«¤é¡È°ÜÀÒ¸å½é¥¢¡¼¥Á¡É¤òÍá¤Ó¤¿JP¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¥é¥¤¥¼¥ó¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢µß±ç±¦ÏÓ¤ÎJP¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¥é¥¤¥¼¥óÅê¼ê¤È¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥í¡¼¥È¥¹Åê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Î¾Åê¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ËÈ¼¤¤¡¢40¿ÍÏÈ¤ò¶õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥Ú¥Ã¥¯Åê¼ê¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¼ê¤ò60Æü´Ö¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥¢¥é¥¤¥¼¥ó¤Ï3·î15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë