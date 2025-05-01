¡Ö¥È¡¼¥¬¡ÊTOGA¡Ë¡×¤¬¡¢´ú´ÏÅ¹¡Ö¥È¡¼¥¬ ¥¢¥ª¥ä¥Þ¡ÊTOGA AOYAMA¡Ë¡×¤Ç¸ÄÅ¸¡ÖPictura super Pavimentum¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï¡¢5·î9Æü¤«¤é7·î31Æü¤Þ¤Ç¡£ ¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û Æ±Å¸¤Ï¡¢¥È¡¼¥¬ ¥¢¥ª¥ä¥Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ëÅ¸¼¨¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥È¡¼¥¬ ¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¡ÊTOGA TRIANGLE¡Ë¡×¤ÎÂè8ÃÆ¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¡£¸ÄÅ¸Ì¾¤Î¡ÖPictura super Pavimentum¡×¤Ï¸ÅÂå¥é¥Æ¥ó¸ì¤Æ゙¡Ö¾²¤Î¾å¤Î³¨²è¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢»ë³Ð·Ý½Ñ¤È¿ÈÂÎ´¶³Ð¤òÄÌ¤·¤¿¡Öµ­²±¤È¶õ´Ö